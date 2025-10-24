پخش زنده
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان، مرغهای گرم عرضه شده در بازار با درجه A و A پلاس ضبط میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری ضمن بازدید میدانی از بازار رشت، از تصویب ممنوعیت عرضه مرغ با درجه A و A پلاس در کارگروه تنظیم بازار استان خبر داد و گفت: مصوب شده، مرغ با درجه A و A پلاس در واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ گرم در گیلان توزیع نشود و در صورت تخلف، این مرغها ضبط میشوند.
وی از بررسی دوگانگی عرضه مرغ درجه B و A در کارگروه تنظیم بازار استان خبر داد و افزود: با توجه به افزایش شکایتها در خصوص ۲ نرخی شدن و تخلف در بخش فروش مرغ استان، مصوب شده، فقط مرغ درجه B با قیمت ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان بر اساس نرخ کشوری در سطح استان عرضه و بقیه درجه بندیهای مرغ به خارج از استان ارسال شود.
مدیرکل صمت گیلان با تاکید براینکه تامین مرغ مناسب و مورد نیاز استان در اولویت قرار دارد، گفت: تولید کنندگان مرغ مکلف شدند ابتدا نیاز مرغ استان را با درجه B تامین و بقیه تولیدات خود را با درجه بندیهای دیگر، به استانهای مختلف صادر کنند.
تیمور پورحیدری به همراه بازرسان صمت گیلان با حضور در میادین میوه و تره بار و فروشگاههای مرغ در سطح بازار رشت، بر برخورد قاطع با گرانفروشان تاکید کرد و افزود: قیمت مرغ ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده است، قیمت بالاتر تخلف و گرانفروشی محسوب شده و واحد صنفی عرضه کننده پس از ۳ بار تخلف، بر اساس قانون، تعطیل خواهد شد.