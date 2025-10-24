به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،آقای بهروز محمدی‌مهر درمراسم آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید دادسرای شهرستان ملایرگفت: با تعامل دستگاه‌های اجرایی در سطح استان ، زمینی به مساحت سه هزار و۶۰۰ مترمربع در اختیار دادگستری قرار گرفت که بدون هماهنگی بین دستگاه‌ها محقق نمی‌شد.

وی تصریح کرد: طرحی مشابه ساختمان مرکز استان در دست اجراست و پیش‌بینی می‌شود هزار و ۸۰ میلیارد ریال برای این ساختمان هزینه شود.

رییس کل دادگستری استان همدان افزود: در این دوره تلاش شده موجودی پرونده‌های هر شعبه به زیر ۳۰۰ فقره کاهش یابد که تاکنون نتایج خوبی حاصل شده است.