پخش زنده
امروز: -
رییس کل دادگستری استان همدان بر ضرورت ایجاد۶ دادسرا در شهرستانهای استان همدان و افزایش تعداد شعب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،آقای بهروز محمدیمهر درمراسم آغاز عملیات اجرایی ساختمان جدید دادسرای شهرستان ملایرگفت: با تعامل دستگاههای اجرایی در سطح استان ، زمینی به مساحت سه هزار و۶۰۰ مترمربع در اختیار دادگستری قرار گرفت که بدون هماهنگی بین دستگاهها محقق نمیشد.
وی تصریح کرد: طرحی مشابه ساختمان مرکز استان در دست اجراست و پیشبینی میشود هزار و ۸۰ میلیارد ریال برای این ساختمان هزینه شود.
رییس کل دادگستری استان همدان افزود: در این دوره تلاش شده موجودی پروندههای هر شعبه به زیر ۳۰۰ فقره کاهش یابد که تاکنون نتایج خوبی حاصل شده است.