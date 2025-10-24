پخش زنده
شهردار تبریز گفت: به منظور جا به جایی ساکنان بافت پرخطر و تسریع در عملیات اجرایی شهرک جوانان این شهر سه هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار در جلسه ششمین قرار خدمت از دور هفتم قرارهای خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۱۰ شهرداری افزود: شهرک جوانان برای رفع خطر از ساکنان ۴۸ هکتار بافت پرخطر این شهر اجرا میشود و عملیات ساخت واحدهای مسکونی در این شهرک در جریان است.
وی با بیان اینکه در شهرک جوانان یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در ۱۰۹ بلوک پیش بینی شده است اظهار کرد: با تکمیل زیرساختهای «شهرک جوانان» و واگذاری انشعابات مربوطه، تلاش میشود تا پایان دوره فعلی شورای اسلامی شهر، ساکنان بافت پرخطر در این محدوده به شهرک جوانان منتقل شوند.
شهردار تبریز گفت: شهرداری به اجرای طرحهای زیربنایی در منطقه ۱۰ از جمله تصفیه پساب، احداث پارکینگ صاحبالامر، ایمنسازی خیابان پاسداران و بازآفرینی کاروانسراهای قدیمی واقع در این منطقه توجه ویژهای دارد.
هوشیار با اشاره به پیشرفت فیزیکی مناسب پروژههای مسیرگشایی ۴۵ متری شهید آلهاشم، اسدگلی، اجرای طرح فیبر نوری و مسیرگشاییها در بافت متراکم منطقه ۱۰ تبریز ادامه داد: هدف گذاری مدیریت شهری فقط اجرای پروژههای عمرانی نیست، بلکه توسعه فرهنگ، ورزش و سلامت در مناطق مختلف شهر نیز در اولویت قرار دارد.
وی بر لزوم مقابله جدی با ساخت و ساز غیرمجاز و آگاهسازی مردم درباره املاک قولنامهای تاکید کرد و یادآور شد: املاک قولنامهای در مراجع قضایی سندیت ندارد و باید مردم به این موضوع آگاه شوند و افراد حرفهای در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز به دستگاه قضایی معرفی شوند.
شهردار تبریز با اشاره به برنامهریزی برای راهاندازی شهربازی ارم، نورپردازی مسیر صاحبالامر و تبدیل مقبرهالشعرا به محور گردشگری، گفت: پارک ارم و مقبرهالشعرا از مجموعههای مهم فرهنگی و گردشگری تبریز هستند که باید محور برنامههای فرهنگی و ورزشی قرار گیرند و میتوان با برنامهریزی مناسب، محوطه دوچرخهسواری کوهستانی این منطقه را به برند کشوری تبدیل کرد.
هوشیار با بیان اینکه در این منطقه سرانه ورزشی، فضای سبز و مسیرگشایی رشد قابل توجهی یافته است، افزود: سالن ورزشی الغدیر ویژه بانوان در این منطقه در آبان ماه امسال به بهره برداری میرسد.
وی اظهار کرد: امسال ۵۰۰ میلیارد ریال برای آسفالت خیابانها و معابر این منطقه از محل اعتبارات شهرداری مرکز تخصیص یافته و علاوه بر بودجه منطقه، بیش از هشت هزار میلیارد ریال نیز در اجرای طرحهای منطقه ۱۰ هزینه شده است، در حالی که کل بودجه این منطقه در سال ۱۴۰۰ فقط ۱۵۰ میلیارد ریال بود.