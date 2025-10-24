به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرین دشت گفت: نخستین حضور گونه نادر "شنگ اوراسیایی"یا سمور آبی و کشف لاشه این گونه، در رودخانه تنگ چرخی این شهرستان به ثبت رسید.

مصیب ابراهیمی افزود: مشاهده این نمونه اگرچه با تلف شدن همراه شد، اما از وجود این گونه با ارزش در این منطقه حکایت دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیان کرد: بررسی‌های میدانیِ حدود ۲ سال قبل، نشان از محدود بودن جمعیت این گونه در منطقه را دارد و با تهدیداتی از جمله خشکسالی، صید غیرمجاز و تخریب پوشش گیاهی حاشیه رودخانه نیز رو‌به‌رو است.