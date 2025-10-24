به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات و افزایش ابر در اوایل شب و احتمال بارش پراکنده خواهد بود.

سعید اسماعیلی افزود: فردا نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با کاهش ابر و افزایش سرعت وزش باد در بعدازظهر و غبار محلی خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش دما طی سه روز آینده گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۰ درجه، فردا ۳۱ درجه و روز یکشنبه به ۳۳ درجه سانتیگراد می‌رسد.