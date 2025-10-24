تیم بسکتبال سه نفره ایران، نخستین بازی خود در مرحله گروهی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را با پیروزی مقابل سریلانکا، آغاز کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه نفره پسران ایران در اولین مسابقه خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، سریلانکا را با نتیجه قاطع ۲۱-۷ مغلوب کرد.

تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، در گروه D با تیم‌های قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان همگروه است.

تیم‌های، امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه در گروه A؛ بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی در گروه B، قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند در گروه C، به رقابت می‌پردازند.

از هر گروه دو تیم برتر به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

تیم سه نفره بسکتبال پسران ایران با ترکیب علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی در این رقابت‌ها حضور دارند.

برنامه دیکر بازی‌های ایران در رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:

جمعه ۲ آبان:

ایران - یمن ساعت ۱۳

ایران - عربستان ساعت ۱۶

یکشنبه ۴ آبان:

ایران - قزاقستان ساعت ۱۶:۲۵

ایران - بنگلادش ساعت ۱۸:۳۰