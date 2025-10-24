به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در رشته موی تای از سی‌ام مهر ماه در شهر منامه این کشور آغاز شده است.

در این رقابت‌ها سید یاسین موسوی، کیانا همتی، طا‌ها هاشمی، امیر عباس ساغری، فراز بنی سعید و محمد روحی مفرد ۶ ملی پوش خوزستانی تیم موی تای کشورمان هستند که با حریفان خود مسابقه می‌دهند.

مسابقات موی تای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با حضور ۴۰ کشور تا پنجم آبان ماه ادامه دارد.







