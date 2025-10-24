فرمانده انتظامی استان از دستگیری دو کلاهبردار که با ترفند کاریابی، گرفتن وام و واگذاری مسکن ملی بیش از ۴ میلیارد تومان کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: در پی وصول چندین فقره شکوائیه از ۲ نفر به اتهام کلاهبرداری با ترفند کاریابی، گرفتن وام و واگذاری مسکن ملی، پیگیری پرونده در دستور کار ماموران مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در تحقیقات پلیسی دریافتند این افراد کلاهبردار با وعده‌های توخالی و جعل عنوان مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از ۶۰ نفر شاکی پرونده دریافت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران ضمن شناسایی متهمان، پس از هماهنگی قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیرکردند.

سردار طرهانی خاطرنشان کرد: متهمان به بزه انتسابی خود و اخذ مبلغ ۴ میلیارد تومان از مالباختگان با وعده دریافت وام، واگذاری مسکن ملی و کاریابی معترف شده و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.