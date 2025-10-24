به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی نصر آبادی رئیس انجمن فوتسال ورازت نیرو در آئین افتتاح این مسابقات گفت: در این دوره از مسابقات ۳۰۰ فوتسالیست پیشکسوت وزارت نیرو در قالب ۲۵ تیم از ۲۱ استان کشور با هم رقابت می‌کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد هم در آئین افتتاح این مسابقات گفت: چهاردهمین دوره مسابقات سراسری فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو به مدت یک هفته در سالن پوریای ولی یاسوج بصورت دوره ایی و حذفی با هم رقابت می‌کنند.

رسول روستایی از آمادگی برای برگزاری این مسابقات خبر داد و افزود: همه مقدمات و برنامه ریزی‌های لازم برای برگزاری این مسابقات پیش بینی شده است.

روستایی اضافه کرد: در این مسابقات ۳ تیم بعنوان تیم‌های برتر و یک تیم بعنوان تیم اخلاق معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: تیم‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گلستان، و ۳ تیم از استان تهران از جمله تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات هستند.