وزیر ورزش و جوانان در سفر یک‌روزه، شنبه سوم آبان‌ مهمان استان مرکزی می‌شود.

سفر وزیر ورزش و جوانان به استان مرکزی

سفر وزیر ورزش و جوانان به استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وزیر ورزش و جوانان روز شنبه به استان مرکزی سفر می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی از سفر وزیر ورزش و جوانان به استان مرکزی در روز شنبه سوم آبان‌ خبر داد.

محمد مرادی با اعلام این خبر گفت: در جریان این سفر یک‌روزه، احمد دنیامالی ضمن بازدید از دهکده ورزشی منطقه اقتصادی سرزمین ایرانیان، از طرح‌های ورزشی شهر اراک نیز بازدید خواهد کرد.

او افزود: حضور در نشست شورای ورزش و تربیت‌بدنی استان، نشست با رؤسای هیئت‌های ورزشی و دبیران سمن‌های جوانان و شرکت در آیین اختتامیه مسابقات بوکس المپیاد استعداد‌های برتر کشور از دیگر برنامه‌های وزیر در سفر به استان مرکزی است.

استان مرکزی در دو هفته گذشته، میزبان شش رویداد ملی ورزشی بود.