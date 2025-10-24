به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان خفر گفت: ششمین جشنواره انار و خرما با هدف معرفی توانمندی‌ها در حوزه گردشگری، کشاورزی و فروش محصولات خانگی با ۹۰ غرفه در پارک شیخ احمدی شهر خاوران در حال برگزاری است.

طاهری افزود: این جشنواره با حضور غرفه دارانی از شهرستان‌های شیراز، جهرم، خفر، سروستان و شهر خاوران برگزار شده است.

طاهری افزود: قرار است جشنواره گل نرگس و محصولات کشاورزی شهرستان خفر دی ماه امسال برگزار شود.

در حاشیه این جشنواره محصولات فرآوری شده از انار و خرما مانند شیره خرما، رب انار، انار دانه و صنایع دستی در معرض دید عموم قرار دارد.