ششمین جشنواره انار و خرما با ۹۰ غرفه در پارک شیخ احمدی شهر خاوران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان خفر گفت: ششمین جشنواره انار و خرما با هدف معرفی توانمندیها در حوزه گردشگری، کشاورزی و فروش محصولات خانگی با ۹۰ غرفه در پارک شیخ احمدی شهر خاوران در حال برگزاری است.
طاهری افزود: این جشنواره با حضور غرفه دارانی از شهرستانهای شیراز، جهرم، خفر، سروستان و شهر خاوران برگزار شده است.
طاهری افزود: قرار است جشنواره گل نرگس و محصولات کشاورزی شهرستان خفر دی ماه امسال برگزار شود.
در حاشیه این جشنواره محصولات فرآوری شده از انار و خرما مانند شیره خرما، رب انار، انار دانه و صنایع دستی در معرض دید عموم قرار دارد.