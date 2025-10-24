به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمشهر در چهل و هشتمین نشست دوره‌ای دبیران کانون‌های خدمت رضوی استان در سالن موزه شهدای قراخیل قائم شهر، بر مردمی بودن فعالیت‌ها و نقش آفرینی آنها در مسیر خدمت رضوی تاکید کرد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران هم در این نشست، فعالیت بیش از ۱۳هزار خادمیار رضوی در مازندران را از ظرفیت‌های معنوی و اجرایی کانون‌های خدمت رضوی استان دانست و گفت: با امضاء این تفاهم نامه، فعالیت کانون‌های خدمت رضوی با ارائه خمات مهارتی و تخصصی به سمت اثرگذاری بیشتر اجتماعی هدایت خواهد شد.

در چهل و هشتمین نشست دوره‌ای دبیران کانون‌های خدمت رضوی شهرستان‌های مازندران، تفاهم نامه‌ای میان کانون‌های خدمت رضوی مازندران و کمیته امداد امام خمینی استان با هدف بهره گیری از ظرفیت‌های دو طرف در شناسایی و پوشش و ارائه خدمات بیشتر حمایتی به نیازمندان استان به امضا رسید.

عزیززاده گرجی افزود: این تفاهم نامه با هدف خدمت رسانی بهتر و هدفمندتر به گروه‌های مختلف جامعه هدف دو طرف خواهد بود و بر اساس برنامه ریزی ها، رفع محرومیتها، حمایت از خانواده‌های آسیب پذیر در قالب گسترش سیره رضوی، در اولویت است.