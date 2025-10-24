۱۶ نفر از محکومان متواری در راستای طرح ارتقای امنیت محله محور شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شناسایی و دستگیری ۱۶ نفر از محکومان متواری در راستای طرح ارتقای امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.

رمضان گوروئی اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت محله محور با هدف برخورد با محکومان مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح ماموران پلیس موفق شدند ۱۶ نفر از محکومین متواری تحت تعقیب از سوی دستگاه قضایی را شناسایی و دستگیرکنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.