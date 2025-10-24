پخش زنده
مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد: در قالب برنامه هفتم توسعه، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه اینترنت پرسرعت متصل میشوند و ۱ سایت جدید تلفن همراه نیز در شهرستان نهاوند احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست بررسی وضعیت ارتباطات شهرستان نهاوند با حضور مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توسعه خدمات اجباری (USO)، نماینده شهرستان، مدیران کل امور دولت و مجلس و امور استانهای وزارت ارتباطات، فرماندار و مدیران بخش ارتباطات استان، آخرین وضعیت پوشش ارتباطی و طرحهای توسعهای این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، پس از طرح درخواستهای حوزه ارتباطات از سوی فرماندار و نماینده شهرستان، نیکمحمد بلوچزهی، مشاور وزیر ارتباطات، با تأکید بر برنامه دولت چهاردهم برای گسترش عدالت ارتباطی در مناطق روستایی، اعلام کرد: «تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور، با برآورد حدود ۱۰ هزار روستا، طی برنامه هفتم توسعه به شبکه پرسرعت متصل خواهند شد.»
بلوچزهی همچنین از موافقت وزارت ارتباطات با احداث ۱۵ سایت جدید تلفن همراه در شهرستان نهاوند خبر داد و بر آمادگی این وزارتخانه برای صدور مجوزها و پیگیری اجرای پروژهها تأکید کرد.
محمد حسینی تختی، مدیرکل امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات، نیز با اشاره به رتبهبندی شهرستانها در شاخصهای ارتباطی، تحقق عدالت ارتباطی بین مناطق مختلف کشور را ضرورتی انکارناپذیر دانست.
جواد غلامپور، مدیرکل هماهنگی امور استانها، نیز توسعه ارتباطات در مناطق روستایی را از مسئولیتهای اجتماعی وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: «اگرچه نگهداری این سایتها برای اپراتورها سودآور نیست، اما بخشی از تعهدات ملی و پروانهای آنها محسوب میشود.»
عباس صادقی پوریانی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان، در تشریح وضعیت استان گفت: «در حال حاضر ۹۲ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه حداقل نسل سوم تلفن همراه متصل هستند و تمام سایتهای جدید احداثشده در سه سال اخیر از فناوری نسل چهارم بهره میبرند.»
وی افزود: «طرح توسعه فیبر نوری منازل نیز در استان در حال اجراست و در شهرستان نهاوند تاکنون ۱۷.۷ کیلومتر فیبر اجرا شده و مخابرات متعهد شده تا پایان سال ۱۴۰۵ پوشش کامل هر چهار شهر این شهرستان را تکمیل کند.»
در ادامه، علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی، خواستار افزایش سهم شهرستان از طرح ملی فیبر نوری شد.