مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: تقاضای برق در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۵۰۰ مگاوات افزایش یافت که نیمی از آن مربوط به صنایع و به ویژه صنایع فولادی است و به همین دلیل احداث نیروگاه‌های جدید در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به افزایش هر ساله تقاضای مصرف برق گفت: در سال‌های اخیر افزایش تقاضای مصرف برق به بیش از ۶۵۰۰ مگاوات رسیده که افزایش استفاده از کولر‌های گازی در همه مناطق کشور، توسعه صنایع بزرگ و فولادی و گسترش استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها از مهمترین عوامل افزایش این تقاضا بوده است.



رجبی‌مشهدی افزود: تنها در سال گذشته بیش از ۱.۳ میلیون دستگاه کولر گازی جدید به شبکه مصرف افزوده شده که معادل ۲۵۰۰ مگاوات مصرف خالص برق است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اجرای طرح ملی هوشمندسازی مصرف برق برای مقابله با پرمصرفی گفت: تعداد کنتور‌های هوشمند نصب شده دو میلیون است که تا تابستان سال آینده این عدد به ۶ میلیون دستگاه خواهد رسید.

وی تاکید کرد: با اجرای طرح محدودساز‌ها و سامانه پایش هوشمند توانیر، مصرف بسیاری از مشترکان پرمصرف به الگوی متعارف بازگشته است.

طبق گفته سخنگوی صنعت برق، بیش از ۳۱ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در یک‌سال گذشته کشف و جمع‌آوری شده که پنج برابر میانگین سال‌های قبل است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه صنایع می‌توانند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق تابلو سبز و آزاد در بورس خریداری کنند، گفت: در قالب فروش برق در این دو تابلو، بیش از ۵۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک به ظرفیت کشور افزوده شد که مستقیماً توسط صنایع خریداری شد.

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه افزود: با دستور وزیر نیرو، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۷ هزار مگاوات و تا تابستان ۱۴۰۵ در مجموع ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار خواهد شد.