به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هوای خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفت

هوای خوزستان بار دیگر در وضعیت هشدار قرار گرفت؛ شاخص آلاینده‌های ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بامداد روز جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ در چندین شهر استان به سطح ناسالم رسیده و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

براساس داده‌های پایش کیفی هوا در ساعت ۸ صبح، شهر هویزه با شاخص ۱۵۸ در وضعیت «ناسالم برای همه» قرار دارد و در صدر آلوده‌ترین نقاط استان ثبت شده است.

بهبهان و خرمشهر نیز با شاخص‌های ۱۵۲ و ۱۵۱ در محدوده قرمز قرار دارند؛ وضعیتی که برای تمام گروه‌های سنی خطرناک بوده و می‌تواند منجر به حملات تنفسی، سردرد، خستگی مزمن و اختلالات قلبی شود.

شادگان با شاخص ۱۲۸ و سوسنگرد با عدد ۱۰۲ در وضعیت نارنجی قرار گرفته‌اند.