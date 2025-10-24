پخش زنده
چهار تیم برتر جدول ردهبندی هفته پنجم رقابتهای لیگ ووشو کیش، جواز حضور در مرحله بعد را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در نخستین دیدار هفته پنجم، تیم دانش پترولیوم موفق شد صدرنشین لیگ، آیندهسازان کیش را شکست دهد.
تیم صیادان در رقابتی نزدیک و پرهیجان از سد آسیا خودرو کیش گذشت و در سومین دیدار نیز، تیم سان مارکو با برتری برابر توسعه بندر و فرودگاه کیش به پیروزی دست یافت.
تیمهای آیندهسازان کیش، سان مارکو، دانش پترولیوم و صیادان در پایان دور رفت مسابقات با کسب رتبههای اول تا چهارم، به مرحله بعد صعود کردند.
تیمهای آسیا خودرو کیش و توسعه بندر و فرودگاه کیش نیز با قرار گرفتن در ردههای پایینتر از ادامه رقابتها بازماندند.