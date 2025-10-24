به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی از یک فروشگاه لوازم خانگی در لنگرود بازدید و ۲۵۸ قلم انواع لوازم خانگی قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: ۴۰ دستگاه یخچال فریزر، ۲۰ دستگاه جارو برقی، ۲۰ دستگاه پکیج، ۲۰ عدد سینگ ظرف شویی، ۱۸ عدد بخاری، ۱۱ عدد اتوبرقی، ۱۱ دستگاه ماشین لباس شویی، ۱۰ دستگاه سبزی خردکن و ۸ دستگاه اجاق گاز با مارک خارجی و دیگر اقلام قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این فروشگاه لوازم خانگی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: صاحب ۴۷ ساله این واحد صنفی با تشکیل پرونده، به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.