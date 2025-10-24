در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد امروز جمعه در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم می‌روند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، تیم‌های فوتبال چادرملو و خیبر نخستین دیدار هفته هشتم را برگزار می‌کنند.

شاگردان سعید اخباری پس از گذشت هشت هفته، امروز برای نخستین بار در فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان حریف خود خواهند بود.

چادرملو در هفته گذشته برابر گل‌گهر شکست خورد و خیبر نیز با برتری مقابل پرسپولیس دست به کار بزرگی زد و برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر موفق شد سرخ‌پوشان پایتخت را شکست دهد.

در ۶ تقابل گذشته دو تیم، سه پیروزی سهم خیبر، یک برد برای گل‌گهر و یک دیدار هم با تساوی به پایان رسیده است.

در جدول رده‌بندی، خیبر با ۱۰ امتیاز در رده چهارم و چادرملو با ۸ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار دارند. این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت سیدرضا مهدوی در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شود.