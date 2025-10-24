به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کربلایی بیگم یادگاری مادر شهید حمید احمدی پس از سالها تحمل فراق دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست. پیکر این مادر شهید والامقام عصر امروز در قبرستان روستای حسین آباد منطقه دشت روم شهرستان بویراحمد پس از تشییع بر دستان مردم قدرشناس این منطقه به خاک سپرده میشود. شهید حمید احمدی هشتم آذر سال ۱۳۶۰ در عملیات طریق القدس آزاد سازی بستان به فیض شهادت رسید. گفتنی است شهید حمید احمدی نخستین شهیدی است که پیکر مطهرش در گلزار شهدای یاسوج به خاک سپرده شد.