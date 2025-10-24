رئیس هیئت بسکتبال خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا وسیمای استان گفت: مسابقات نیمه نهایی هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور دیدار رده بندی بسکتبال پسران امروز تیم‌های خراسان رضوی و البرز ساعت ۱۴ و تیم‌های تهران و فارس ساعت ۱۶ در بیرجند برگزار می‌شود.





فرید فروزانفر با اشاره به برگزاری ۶۰ دیدار در این دوره افزود: هر تیم متشکل از ۱۲ بازیکن بوده و در مجموع حدود به ۴۰۰ ورزشکار در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال در این المپیاد شرکت کرده‌اند، همچنین ۲۲ داور مسئولیت قضاوت مسابقات را بر عهده داشته‌اند.



وی با اشاره به اینکه اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم برتر برگزار خواهد شد گفت: در پایان رتبه‌بندی تیم‌ها از سوی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته بسکتبال پسران از ۲۷ مهر به میزبانی بیرجند آغاز شده و تا سوم آبان‌ ادامه دارد.



این مسابقات امروز از شبکه خاوران به صورت زنده پخش خواهد شد.