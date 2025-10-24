پخش زنده
امروز: -
سومین سالگرد شهادت "شهید علی نظری" با حضور حمید ملانوری شمسی استاندار همدان و جمعی از مسوولان استان در گلزار شهدای بهشت هاجر شهرستان ملایر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان، در این مراسم ایستادگی، اتحاد و انسجام مردم مؤمن ایران را کلید اصلی شکست دشمن بیان و تأکید کرد: مردم ایران با پیروی از ولایت فقیه، توطئههای دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کردهاند.
سردار محمد زارعی کمالی با بیان اینکه مردم همدان با ایمان و غیرت خود، توطئههای استکبار را خنثی میکنند، تصریح کرد: شبههافکنی و شایعهسازی، ابزار جدید دشمن در جنگ شناختی علیه ملت ایران است و امروزه دشمنان اسلام و استکبار جهانی، آن اهدافی را که در گذشته از طریق جنگ سخت و نظامی دنبال میکردند، در قالب جدیدی به نام "جنگ ترکیبی و شناختی" با محوریت شایعهسازی و شبههافکنی سازماندهی کردهاند.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان تاکید کرد: هدف اصلی دشمن از این اقدام، تسخیر اذهان پاک جوانان و تضعیف باورهای دینی و انقلابی آنان است تا بتوانند گامهای استوار این نسل را در دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) و آرمانهای انقلاب اسلامی سست کنند.
سردار زارعی کمالی با اشاره به حضور تاریخی و انقلابی مردم استان همدان در عرصههای مختلف دفاعی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: فرزندان غیور و غیرتمند این خطه، به ویژه در منطقه ملایر، در میدان جهاد فرهنگی، ایثار و مقاومت حضور خود را معنا بخشیدهاند و با رشادتهای خود به استکبار جهانی ثابت کردند که از هیچ قدرتی هراسی ندارند و در دفاع از حریم اسلام و انقلاب، همواره پشتیبان ولایت فقیه هستند
سردار زارعیکمال گفت: مردم با بصیرت استان ثابت کردند وارثان سرداران شهیدی، چون شهید علی نظری و شهید تاجوک هستند که با توکل بر خداوند متعال و اعتقاد راسخ به وعدههای الهی، دشمنان را ناکام گذاشتند.
فرمانده سپاه انصارالحسین همدان با اشاره به ویژگیهای برجسته شهید علی نظری و دیگر شهدا، «دشمنشناسی» را مهمترین ویژگی این شهید والامقام برشمرد و گفت: شهدا با شناخت دقیق دشمن و نقشههای شوم آنان، با بصیرت کامل و در زمان مناسب، در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کردند.
امروز نیز مسوولیت ما این است که دشمنان اسلام و طرحهای پیچیده آنان را به خوبی بشناسیم و اجازه ندهیم مزدوران داخلی و خارجی، اتحاد و انسجام ملی ما را مخدوش کنند.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان حضور انقلابی و منسجم مردم در صحنههای مختلف را مصداق بارز این وعده الهی خواند و خطاب به مردم گفت: شما مردم غیور و انقلابی همدان در عمل ثابت کردید که هرگاه نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب نیاز داشته باشد، با حضور یکپارچه و آگاهانه خود، حماسهآفرینی میکنید.
فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان همچنین «جهاد تبیین» را یک فریضه همگانی دانست و خاطر نشان کرد : جهاد تبیین باید امیدآفرین و حرکتزا باشد و از ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه جلوگیری کند.