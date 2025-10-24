پخش زنده
محمدهادی ساروی قهرمان کشتی فرنگی المپیک وچند دوره مسابقات جهانی از رییس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور هدیه ویژه ومتفاوتی دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این قهرمان المپیک ودارنده نشان طلای ۲۰۲۵ مسابقات کشتی فرنگی جهان در صربستان درمحل هتل شهرآمل، هدیه ویژه خود را که تابلو منقش به سه سورههای مبارکه قرآن کریم به همراه یک سفال زیبای هنری وکار دست هنرمندان آملی از عسکرتوکلی رییس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور و مهدی توکلی یکی ازاعضای سهام عدالت شهرستان آمل اهداء شد.
رییس هیات مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور دراین دیدار با بیان اینکه قهرمانان و افتخارآفرین رشتههای مختلف ورزشی مایه سربلندی همه ملت ایران هستند گفت: در سالهای اخیر درخششهای خیره کننده و متوالی "محمدهادی ساروی درکشتی فرنگی و "امیرحسین زارع "درکشتی آزاد به عنوان یک شهرستان قهرمان پرور و پهلوان خیز والمپیکی یاد میشود.
عسکر توکلی افزود: قهرمانان رشتههای ورزشی الگوی جوانان کشور هستند و همه باید از این ورزشکاران و مربیانشان قدردانی و حمایت کرد.
محمدهادی ساروی دارکلایی، کشتیگیر فرنگیکار آملی و کاپیتان تیم ملی ایران، ماه گذشته درمسابقات کشتی ۲۰۲۵ جهان درکشور کرواسی موفق به کسب نشان طلای وزن ۹۷ کیلوگرم شد.
این کشتی گیرافتخارآفرین در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ پاریس طلا گرفت ودر دوره قبلی المپیک ۲۰۲۰ ریو نشان برنز برگردن آویخت.
محمدهادی ساروی دریک دهه اخیر درمسابقات معتبرجهانی والمپیک درمجموع صاحب ۱۷ نشان طلا و ۵ نشان برنز شد.