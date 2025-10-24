پخش زنده
سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین (آنروا) با اشاره به وضعیت بحرانی شمال نوار غزه و اقدام رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از بازگشایی گذرگاههای این منطقه، اعلام کرد: بدون بازگشایی گذرگاههای «ایریز» و «زکیم»، امکان امدادرسانی به شمال نوار غزه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عدنان ابوحسنه، سخنگوی آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین (آنروا) گفت: بدون بازگشایی گذرگاههای زیکیم و ایریز امکان ارائه کمکرسانی به شهری که حدود یک میلیون فلسطینی در آن زندگی میکند، وجود ندارد.
وی افزود: انتقال کمکها به شمال این باریکه و شهر غزه همچنان بسیار محدود است، و بدون بازگشایی گذرگاههای شمالی، نمیتوان نیازهای ساکنان آن مناطق را برآورده کرد.
سخنگوی آنروا بازگشایی همه پنج گذرگاه زمینی میان سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ و نوار غزه را خواستار شد و تأکید کرد که نباید فقط به گذرگاه کرم ابو سالم بسنده کرد تا جریان کمکهای بشردوستانه با حجم و سرعت لازم تضمین شود.
وی اعلام کرد که میزان کمکهایی که در روزهای اخیر وارد نوار غزه شده، نسبت به قبل از برقراری آتشبس افزایش یافته است.
ابوحسنه گفت: تعداد کامیونهایی که پیشتر روزانه وارد نوار غزه میشدند، بین ۶۰ تا ۷۰ دستگاه بود، در حالی که اکنون این تعداد به بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون در روز رسیده است. با این حال، آنچه تاکنون وارد شده، تنها بخش کوچکی از نیازهای گسترده انسانی ساکنان این منطقه را پوشش میدهد.
سخنگوی آنروا تصریح کرد: غزه پس از چهار هفته بمباران مداوم پیش از برقراری آتشبس، با ویرانی کامل روبهرو شد و تمامی ساکنان این منطقه، که شمارشان به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر میرسد، بهشدت نیازمند کمکهای فوری انسانی هستند.
وی تأکید کرد که پاسخگویی به نیازهای ساکنان نوار غزه نمیتواند تنها در عرض ۱۰ روز انجام شود، بلکه نیازمند ورود مستمر و پیوسته کمکهای بشردوستانه است.
ابوحسنه تأکید کرد که بحران انسانی تنها محدود به جنوب و مرکز نوار غزه نیست، بلکه شمال این منطقه را نیز در بر میگیرد که ویرانیها و بسته بودن مسیرها، حرکت کامیونها را بهطور کامل مختل کردهاند.
وی افزود: راهها تقریباً بهطور کامل مسدود شدهاند، و حتی اگر کمکها فراهم باشد، کامیونها نمیتوانند بدون بازگشایی مسیرها با استفاده از ماشینآلات سنگین برای پاکسازی آوار، حرکت کنند.
ابوحسنه این وضعیت را «پیامهای فوری انسانی» توصیف کرد که باید بیدرنگ به آنها رسیدگی شود.
سخنگوی آنروا تاکید کرد: رأی روز چهارشنبه دیوان بینالمللی دادگستری بسیار مهم بود و این دیوان به عنوان بالاترین نهاد قضایی در دنیا اعلام کرد که آنروا یک سازمان بیطرف و پایبند به قوانین سازمان ملل متحد است که این رأی، تأثیرات سیاسی و قانونی مهمی خواهد داشت.
او خاطرنشان کرد که با این حال، اسرائیل تنها پنج دقیقه پس از صدور این تصمیم، مخالفت کامل خود را با آن اعلام و تأکید کرد که این تصمیم را به رسمیت نمیشناسد و به آن پایبند نخواهد بود.
ابوحسنه افزود که این تصمیم بهویژه با روشن شدن حقایق مربوط به ضرورت پرهیز از استفاده از «سلاح گرسنگی» در درگیریها برای دستیابی به اهداف سیاسی یا نظامی، فشار بینالمللی بر اسرائیل را افزایش میدهد.
دیوان بینالمللی دادگستری روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در رای مشورتی تازهای که از آن بهعنوان یکی از مهمترین اسناد حقوقی سالهای اخیر یاد میشود، رژیم اسرائیل را به نقض تعهدات بینالمللی در قبال مردم فلسطین متهم و تاکید کرد که هیچ توجیه امنیتی نمیتواند محاصره غزه، تعطیلی آنروا و ممانعت از امدادرسانی انسانی را مشروع جلوه دهد.