فائزه مرادی و علی اسدپور در ترکیب تیم‌های ملی نوجوانان نایب قهرمان المپیک آسیایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ دختر و پسر کبدی‌کار قمی در ترکیب تیم‌های ملی نوجوانان نایب قهرمان المپیک آسیایی شدند.

تیم ملی کبدی نوجوانان دختر کشورمان که فائزه مرادی را در ترکیب خود داشت با غلبه بر همه حریفان به دیدار فینال راه یافت ولی در بازی پایانی برابر هند شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی رسید.

دیگر کبدی‌کار قمی هم در ترکیب تیم ملی نوجوانان پسر در این رقابت‌ها به میدان رفت. پسران کبدی کار هم در فینال ۳۵ - ۳۲ نتیجه را به هند واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

رقابت‌های کبدی المپیک آسیایی ۲۰۲۵، به میزبانی منامه، پایتخت بحرین برگزار شد.