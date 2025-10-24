به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،شبکه تی بی اس از حمله یک مرد مسلح با چاقو در نزدیکی سفارت آمریکا در توکیو پایتخت ژاپن و مجروح شدن یک مامور پلیس خبر داد.

این رسانه گزارش داد که امروز جمعه یک مرد را با سلاح سرد در نزدیکی سفارت آمریکا در توکیو بازداشت کرده است.

منابع وابسته به پلیس ژاپن اعلام کردند که یکی از نیرو‌های ضدشورش زخمی شده است.

این منابع به میزان جراحت این نیروی پلیس اشاره نکردند.

هنوز علت این حمله مشخص نشده است.

این حادثه در آستانه دیدار دونالد ترامپ با مقامات ارشد ژاپن رخ داده است و پلیس توکیو برای برقراری امنیت این دیدار نیرو‌های ویژه‌ای مستقر کرده است.