به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ با رد شکایت "لوطفو ساواش" شهردار سابق استان "حاتای" مبنی بر لغو کنگرۀ انتخاباتی حزب جمهور خلق که طی آن اوزگور اوزل به عنوان رییس این حزب انتخاب شده بود احتمال لغو کنگره‌های انتخاباتی این حزب که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ میلادی برگزار شده بود و بازگشت کمال قلیچداراوغلو به ریاست این حزب از میان برداشته شد.

پیشتر دادستانی آنکارا با ادعای فساد در انتخابات درون حزبی، تحقیقات گسترده‌ای آغاز کرده و در کنار آن شهردار پیشین استان حاتای و برخی اعضاء این حزب نیز با مراجعه به دادگاه، با همین ادعا خواستار لغو کنگره شده بودند که در ادامه آن، هر دو پرونده در هم ادغام و روند قضایی آغاز شد.

در نهایت دادگاه عالی رسیدگی به این پرونده امروز جمعه با این استدلال که هیچ دلیل مستندی بر اثبات غیر اصولی بودن انتخابات در کنگره وجود ندارد، حکم به رد شکایات داد.

حزب جمهوری خلق ترکیه پیش از آغاز جلسه امروز دادگاه برای مقابله با احتمال صدور حکم لغو کنگره از سوی دادگاه در اقدامی ناگهانی تصمیم به برگزاری کنگره انتخاباتی گرفته بود.