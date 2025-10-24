به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین کاشانی‌پور، گفت: با تلاش‌های و تدابیر مدیریتی و پیگیری واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های مشارکتی منطقه پس از بیست سال به سرانجام رسید و حقوق شهرداری به طور کامل بازگردانده شد.

‌وی افزود: طرح مشارکتی مهتاب از طرحهای قدیمی و مهم منطقه بود که طی دو دهه گذشته بدون تعیین‌تکلیف نهایی باقی مانده بود. با پیگیری‌های حقوقی و جلسات متعدد کارشناسی، در نهایت با تنظیم و امضای صورتجلسه نهایی، سهم شهرداری به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال به حساب املاک شهرداری منطقه بازگشت.

وی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در صیانت از اموال عمومی افزود: «در این طرح با ورود مستقیم مدیریت منطقه و پیگیری واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی، و طی جلساتی با طرف قرارداد و با جلب همکاری شریک طرح موضوع به نتیجه نهایی رسید.

کاشانی‌پور با اشاره به اهمیت این اقدام در تثبیت حقوق شهر و شهروندان خاطرنشان کرد: «تعیین‌تکلیف این طرح نه تنها از هدررفت دارایی‌های شهرداری جلوگیری کرد، بلکه موجب بازگشت املاک ارزشمند به چرخه توسعه شهری شد.

