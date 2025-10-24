هنرمندان نقاش مازندران، بار دیگر چشمان هنردوستان را به بوم‌های رنگ و نقش مهمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه نقاشی جمعی از هنرمندان مازندران در نگارخانه سرای شهروند شهرداری قائم شهر برپا شد.

مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با عنوان "جغرافیای نزدیک" با ۲۰ اثر برجسته از ۲۰ هنرمند نقاش مازندران میزبان نگاه‌های هنردوستان است.

یوسف پور، راه اندازی نگارخانه سرای شهروند شهرداری قائم شهر را فرصت و فضای مناسب برای معرفی فعالیت‌های اهالی فرهنگ هنر این شهرستان و استان دانست و افزود: با افتتاح این نگارخانه، فعالان این عرصه می‌توانند آثار و خلاقیت‌های هنری خود را در این مکان به تماشا بگذارند.

او گفت: نمایشگاه نقاشی هنرمندان مازندران به مدت یک هفته در نگارخانه سرای شهروند شهرداری قائم شهر در پارک ولیعصر این شهر برای بازدید علاقه‌مندان برپا خواهد بود.