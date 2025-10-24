به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بن گفت: در شش مرحله از اعزام گروه‌های جهادی دندانپزشکی شهید دکتر رهنمون به این شهرستان بیش از سه هزار نفر ازخدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

سرهنگ رحیمی افزود: گروه جهادی به مدت دور روز در یانچشمه خدمات ترمیم، کشیدن و آموزش بهداشت دهان و دندان را ارائه کردند.

شهر یانچشمه از توابع شهرستان بن در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.