چهارمین دوره مسابقات ملی رباتیک دریایی در جزیره قشم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، دبیر برگزاری این مسابقات گفت: در مرحله پایانی این مسابقات ۳۰ تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور حضور داشتند.

محمدهادی هنرور افزود: در مرحله نخست این رویداد در شهر یزد ۵۵ تیم شرکت داشتند.

وی گفت: چهارمین دوره مسابقات ملی رباتیک دریایی با عنون جام آبی یزد فرصتی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان است.

دبیر برگزاری این مسابقات گفت: در جزیره قشم ربات‌ها در محیط دریایی به رقابت پرداختند.

هنرور افزود: این رقابت‌ها در چهار لیگ ربات‌های زیردریایی کنترل از راه دور، ربات‌های سطحی بدون سرنشین، توسعه زیرسیستم تشخیص مبتنی بر تصویر و توسعه زیرسیستم ناوبری خودکار زیردریایی برگزار شد.

وی گفت: این مسابقات از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و پس از مراحل مختلف، مراسم پایانی آن در روستای سلخ جزیره قشم برگزار شد.

دبیر برگزاری این مسابقات گفت: تیم‌های برتر این رقابت‌ها از حمایت یکی از مراکز رشد بهره‌مند می‌شوند تا بتوانند توانمندی‌های خود را در عرصه رباتیک توسعه دهند.