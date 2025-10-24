پخش زنده
امروز: -
چهارمین دوره مسابقات ملی رباتیک دریایی در جزیره قشم به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، دبیر برگزاری این مسابقات گفت: در مرحله پایانی این مسابقات ۳۰ تیم از دانشگاههای سراسر کشور حضور داشتند.
محمدهادی هنرور افزود: در مرحله نخست این رویداد در شهر یزد ۵۵ تیم شرکت داشتند.
وی گفت: چهارمین دوره مسابقات ملی رباتیک دریایی با عنون جام آبی یزد فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان است.
دبیر برگزاری این مسابقات گفت: در جزیره قشم رباتها در محیط دریایی به رقابت پرداختند.
بیشتر بخوانید: ثبت جهانی روستای گردشگری سهیلی قشم
هنرور افزود: این رقابتها در چهار لیگ رباتهای زیردریایی کنترل از راه دور، رباتهای سطحی بدون سرنشین، توسعه زیرسیستم تشخیص مبتنی بر تصویر و توسعه زیرسیستم ناوبری خودکار زیردریایی برگزار شد.
وی گفت: این مسابقات از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و پس از مراحل مختلف، مراسم پایانی آن در روستای سلخ جزیره قشم برگزار شد.
دبیر برگزاری این مسابقات گفت: تیمهای برتر این رقابتها از حمایت یکی از مراکز رشد بهرهمند میشوند تا بتوانند توانمندیهای خود را در عرصه رباتیک توسعه دهند.