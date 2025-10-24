همایش پایش سلامت و تغذیه ویژه بانوان شاغل در بخش دولتی استان قم به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ همزمان با هفته تربیت بدنی، همایش پایش سلامت و تغذیه ویژه بانوان کارمند استان برگزار شد.

در این همایش که تربیت بدنی سپاه امام علی ابن ابیطالب، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان در آن مشارکت داشتند، بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی در فرهنگسرای جوان مورد پایش سلامت قرار گرفتند و با اصول تغذیه سالم آشنا شدند.

در پایان این همایش به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه وسایل ورزشی اهدا شد.

