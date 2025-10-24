پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان تا اواسط هفته آینده، نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد جنوبی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: بر اساس نقشههای پیش بینی، هوای گیلان تا اواسط هفته آینده پایدار همراه با وزش باد جنوبی و گاهی گرم، به ویژه در مناطق کوهستانی استان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه گاهی با افزایش ابر، بارشهای پراکنده و موقت باران در برخی مناطق استان در این مدت مشاهده خواهد شد، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، تا یکشنبه آینده برای دریانوردی و صید مناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۳ درصد است.