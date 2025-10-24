پخش زنده
آلودگی هوا در شهرهای صنعتی خوزستان تا هفته آینده تداوم دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است، لذا در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: تا فردا تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت و از روز یکشنبه تا اواسط هفته آینده روند کاهش دما پیش بینی میشود. طی فردا با توجه به عبور موج ضعیفی از شمال استان، ابرناکی و افزایش ابر در مناطق شمالی و شرقی مورد انتظار است.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۸.۱ و ایذه با دمای ۱۱.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۳۷ و ۱۹.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.