کارشناس مسول اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: ۱۵ هزار و ۶۲۷ تن شیرخام در ۶ ماهه سالجاری با مجوز‌های این اداره کل به سایر استان‌ها ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محسن شاددل گفت: فعال نبودن کارخانجات لبنی و ضعف زیرساخت‌ها در استان سبب شده تا بخش قابل توجهی از شیر تولیدی به سایر نقاط حمل و از این استان خارج شود.

وی افزود: ۳۳۰ کندوی زنبور عسل، ۲۹۳ هزار و ۷۰۰ جلد پوست انواع دام کشتاری با مجوز‌های دامپزشکی استان حمل شد.

شاددل افزود: گواهی بهداشتی برای جابه جایی بیش از ۳۴ تن گوشت گوسفند و بز تازه و منجمد به خارج استان و بیش از یک تن در داخل استان صادر شد.

وی گفت: همچنین در این مدت مجوز حمل بهداشتی بیش از ۴۵ تن گوشت گوساله تازه و منجمد به خارج استان و بیش از ۳۴ تن در داخل استان صادر شد.

کارشناس مسول اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: گواهی بهداشتی برای حمل بیش از ۱۰ تن گوشت مرغ تازه و منجمد به خارج استان و جابه جایی بیش از ۹ تن در داخل استان صادر شد.