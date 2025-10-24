پخش زنده
عادت به زیرمیزی با افزایش تعرفهها نیز از بین نمیرود و در نهایت حیثیت جامعه پزشکان زیر سؤال میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار مدیرکل بیمه سلامت استان، با بیان اینکه خدمات بیمه سلامت یکی از حسنات تحسین برانگیز نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اطلاعرسانی گسترده و مستمر این خدمات، به ویژه در روستاها، از نهادهایی مانند شوراها و دهیاریها ضرورت دارد تا مردم از جزئیات پوششها، مانند درمان نازایی و داروهای گران قیمت بیماریهای خاص، مطلع شوند.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی با اشاره به اینکه سلامت و امنیت سرآمد همه نعمتها است، از تناسب نداشتن تعرفههای پزشکی با تورم انتقاد کرد.
وی همچنین هشدار داد: عادت به زیرمیزی با افزایش تعرفهها نیز از بین نمیرود و در نهایت حیثیت جامعه پزشکان، زیر سؤال میرود.
نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری با ابراز نگرانی از مهاجرت پزشکان و پرستاران نخبه به دلیل مشکلات و برخی قوانین آزاردهنده داخلی، گفت: دشمنان نیز برای "نخبه دزدی" از ایران تلاش میکنند.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری ها، بیان کرد: بیمه سلامت درباره پیشگیری و غربالگری اگر هزینه و توجه کند، به مراتب بهتر از هزینههای سنکین درمان همان بیماریها است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار امیدواری کرد که در دوره ریاست جمهوری یک پزشک (با اشاره به ریاست جمهوری دکتر پزشکیان)، بخش سلامت بهتر دیده شود و جهشی را تجربه کند تا در ارزیابی کارنامهها بتوان به آن موفقیت افتخار کرد.
وی بر ضرورت کار جدی در حوزه جمعیت، تشویق به ازدواج و فرزندآوری، و تلاش برای درمان بیش از ۱۴ هزار زوج نابارور تأکید کرد.