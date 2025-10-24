درگذشت پدر شهید جاویدالاثر «محمد کرم دکامی» در الشتر
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پی درگذشت حاج قربان دکامی پدر شهید جاویدالاثر «محمد کرم دکامی» پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
متن پیام تسلیت محمد قنبری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پی درگذشت حاج قربان دکامی پدر شهید جاویدالاثر «محمد کرم دکامی» در الشتر به شرح زیر است:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون
خانواده محترم شهید والامقام جاویدالاثر «محمد کرم دکامی»
خبر درگذشت مرحوم «حاج قربان دکامی»، اسوه صبر و ایستادگی، پدر شهید والامقام «محمد کرم دکامی»، موجب تالم و تاثر خاطر گردید.
پدری که در راه دفاع از میهن اسلامی از عزیزترین سرمایههای خویش گذشت و فرزند خویش را در مسیر پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای والای الهی هدیه نمود و امروز پس از سالها ایستادگی و مقاومت در برابر این رنج جانکاه به فرزند شهیدش پیوست.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، مصیبت وارده را به خانواده داغدار ایشان، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت بیکران و برای بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت مینمایم.