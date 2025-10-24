مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه با اتحادشان سیلی سختی به دشمن زدند
امام جمعه موقت بیرجند گفت: امروز دشمن بعد از ۴۵ سال در جبهه نظامی شکست خورده و در آخرین شکست سیلی سختی خورده است و اجازه اشتباه دیگری به خود نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، حجت الاسلام مختاری در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته گفت: دشمنان اسلام و انقلاب پس از شکست در جبهه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ فرهنگی و اقتصادی قرار دادهاند و ملت ایران باید با اتحاد، بصیرت و تقویت فرهنگ اسلامی، نقشههای آنان را خنثی کند.
وی با اشاره به اینکه امروز دو جبهه اصلی پیشروی ملت ایران، جبهه اقتصاد و فرهنگ است و دشمن تلاش میکند با ایجاد مشکلات اقتصادی، نارضایتی عمومی ایجاد کند افزود: اما همانگونه که در جنگ نظامی شکست خورد، در این میدان نیز با اتکا به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی، شکست خواهد خورد و باید با اتحاد و وفاق ملت و دولت برای پیروزی در این دو جبهه تلاش کرد.
امام جمعه موقت بیرجند گفت: مصرف گرایی، فردگرایی، منفعت طلبی، به فکر خود بودن و حرص و آز از نظر قرآن، عقل و غیرت ملی قابل قبول نیست و مردم نباید با بعضی حرکات و رفتارها یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن بریزند.
حجت الاسلام مختاری با اشاره به اینکه مسئولان نیز در طرحهای اقتصادی در خصوص اقتصاد مقاومتی تلاش کنند و چشم به بیگانه نداشته باشند گفت: جبهه فرهنگی نیز باید به فرهنگ ناب اسلامی و توانمندیهای داخل کشور امید و باور داشته باشد.
وی افزود: مسئولان مشکلات معیشتی مردم را حل کنند و التیامی بر زخمهای مردم باشند و در اقتصاد و فرهنگ کار جدی انجام دهند و امر به معروف و نهی از منکر را جدی بگیرند.