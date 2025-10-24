پخش زنده
امروز: -
تیم هدف سمنان در هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور مهمان تیم قدرتمند فولاد هرمزگان بود که نماینده استان با نتیجه ۳ بر ۰ از فولاد شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ همزمان با شکست نماینده استان، تیم شاهین خزر رودسر هم از پارس جنوبی بوشهر باخت و به دلیل باختهای خانگی بیشتر به لیگ دشته ۱ فوتبال ساحلی کشور سقوط و حضور تیم هدف سمنان در لیگ برتر سال آینده فوتبال ساحلی کشور قطعی شد.
تیم هدف سمنان ۸ ابان در یک بازی تشریفاتی میزبان تیم چادرملو اردکان خواهد بود.