به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ همزمان با شکست نماینده استان، تیم شاهین خزر رودسر هم از پارس جنوبی بوشهر باخت و به دلیل باخت‌های خانگی بیشتر به لیگ دشته ۱ فوتبال ساحلی کشور سقوط و حضور تیم هدف سمنان در لیگ برتر سال آینده فوتبال ساحلی کشور قطعی شد.

تیم هدف سمنان ۸ ابان در یک بازی تشریفاتی میزبان تیم چادرملو اردکان خواهد بود.