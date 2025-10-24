

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد احمدپور بازیگر فیلم «خانه دوست کجاست؟» برادر کوچک‌تر بابک احمدپور، که در «خانه دوست کجاست» نقش «محمدرضا نعمت‌زاده» را بازی می‌کرد، بعدازظهر پنجشنبه اول آبان به دلیل ایست قلبی درگذشت.احمدپور متولد ۱۳۵۸، ساکن تهران و بهیار و بازنشسته ارتش بود.

«خانه دوست کجاست؟» که اولین بخش از سه‌گانه کوکر است، داستان کودکی را روایت می‌کند دفتر مشق همکلاسیش را به اشتباه برداشته و دنبال خانه دوستش می‌گردد تا دفتر را به او بازگرداند. بابک احمدپور به همراه برادرش احمد احمدپور نقش‌آفرینان اصلی این فیلم هستند.



