در مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور، تیم سیمین کک شاهرود نماینده استان سمنان با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب تیم اتحاد سرخس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم سیمین کک شاهرود نماینده استان در رقابتهای لیگ دسته یک فوتسال کشور، در هفته دوم این رقابتها در سالن شهید اکبری شاهرود میزبان تیم اتحاد سرخس بود که این بازی را با نتیجه ۴ بر ۲ به حریف واگذار کرد.
گلهای تیم سیمین کک را محمد ولی زاده و حمید کریمی به ثمر رساندند.
تیم سیمین کک در هفته سوم این رقابتها جمعه ۹ آبان ماه مهمان تیم فرش آرای مشهد خواهد بود.