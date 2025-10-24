پخش زنده
امروز: -
در مسابقات لیگ دسته ۱ فوتسال کشور، تیم سیمین کک شاهرود نماینده استان سمنان با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب تیم اتحاد سرخس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم سیمین کک شاهرود نماینده استان در رقابتهای لیگ دسته ۱ فوتسال کشور، در هفته دوم این رقابتها در سالن شهید اکبری شاهرود میزبان تیم اتحاد سرخس بود که این بازی را با نتیجه ۴ بر ۲ به حریف واگذار کرد.
گلهای تیم سیمین کک را محمد ولی زاده و حمید کریمی به ثمر رساندند.
تیم سیمین کک در هفته سوم این رقابتها جمعه ۹ آبان ماه مهمان تیم فرش آرای مشهد خواهد بود.