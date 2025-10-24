امام جمعه تکاب گفت: بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تلاش رسانه‌ها و عملیات روانی دشمن علیه رهبرمعظم انقلاب با شکست مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام کوهی ا گفت: آنچه که گریبانگیر رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکاست را می‌خواستند با حاشیه سازی‌ها در مورد رهبری نظام جمهوری اسلامی از اذهان دور کنند، اما حضور مقتدرانه رهبری در محافل خط بطلانی بر تفکر شیطانی آنان بود و دسیسه آنان را نقش بر آب کرد.

امام جمعه تکاب گفت: علیرغم تحمیل جنگ ۱۲ روزه دولت و مسؤلان کشوری در جای جای این کشور مشغول خدمات رسانی به ملت و بهبود زیرساخت‌های آن هستند

وی سپس به سفر رییس جمهور به استان اشاره و گفت: مسؤلان شهرستان با حضور در این نشست با رییس جمهور مطالبات بحق مردم شهرستان را به استحضار رییس جمهور رساندند.

امام جمعه تکاب گفت: شهرستانی که توانایی تولید ۴۰ درصد طلای کشور را دارد و بیش از ۱۷۰ اثر طبیعی و تاریخی دارد استحقاق نگاه عادلانه مسئولان کشوری به این شهرستان را دارد.

وی گفت: با این همه موهبت الهی و طبیعی و تاریخی معنایی ندارد این شهرستان از کمبود‌ها و نارسایی‌های فراوانی رنج بکشد.

حجت الاسلام مصطفی کوهی ضمن تبریک روز پرستار گفت: پرستار در فرهنگ دین مبین اسلام مقام والایی دارد و تکریم جایگاه پرستاری ارج نهادن بر مقام پرستاران تلاشگر شهرستان خصوصا همسران و مادران و خواهران جانبازان انقلاب اسلامی که از این عزیزان پرستاری می‌کنند است و به همه این بزرگواران خداقوت می‌گوییم.