۲ تُن چوب قاچاق جنگلی در شهرستان نور کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور با هدف تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق چوب، موفق شدند ۲ تُن چوب قاچاق از نوع راش به صورت تخته در یک منزل مسکونی روستای سیدکلا کشف کنند.
با صدور مجوز ورود از دادستان عمومی و انقلاب بخش چمستان، عملیات بازرسی از منزل انجام و محموله چوبهای قاچاق توقیف شد.
بر اساس دستور دادستان، چوبهای کشفشده برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نور از شهروندان خواستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصههای جنگلی و مرتعی، موضوع را به شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ «امداد جنگل و مرتع» اطلاع دهند.