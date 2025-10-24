پخش زنده
مبارز وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی MMA پسران ایران با شکست حریف راهی مرحله فینال بازیهای آسیایی جوانان بحرین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمحمد حاتمیان مبارز وزن ۶۰ کیلوگرم تیم ملی MMA پسران ایران در مرحله نیمهنهایی برابر رقیب اندونزیایی قرار گرفت و موفق شد در مجموع ۲ راند حزیفش را شکست داده و ضمن این پیروزی به فینال راه یابد.
حاتمیان شب گذشته نماینده قرقیزستان را شکست داده بود و پا به این مرحله گذاشته بود.
از ساعت ۱۳:۱۵ ایلیا واحدی مبارز وزن ۷۰ کیلوگرم برای مصاف با نماینده افغانستان روی سکو خواهد آمد.