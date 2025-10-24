به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مرکز ملی آمار انگلیس، افزایش بهای مواد غذایی به ویژه افزایش ۲۷.۵ درصدی بهای گوشت گاو را در افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر موثر دانست.

مرکز ملی آمار انگلیس تورم ماه سپتامبر را ۳.۸ درصد اعلام کرد که با هدف تعیین شده دو درصد دولت فاصله دارد.

پل دیلز، اقتصاددان ارشد در مصاحبه با رسانه‌های انگلیس پیش بینی کرد تورم مواد غذایی تا پایان سال به ۵ درصد نیز افزایش یابد.

وزیر خزانه داری انگلیس به تازگی در نشست ویژه با اعضای کابینه راه‌های کاهش هزینه‌های زندگی به ویژه هزینه‌های انرژی را که در سال‌های اخیر و پس از تحریم نفت و گاز روسیه به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است بررسی و اعلام کرد تلاش برای جلوگیری از افزایش بهای انرژی در اولویت است.

کارشناسان می‌گویند کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده گاز و برق از ۵ درصد به صفر راهی موثر برای کاهش تورم است که می‌تواند میانگین هزینه‌ها را حدود ۸۰ پوند کاهش دهد، اما دولت را از کسب درآمد ۲.۵ میلیارد پوندی محروم خواهد کرد.

بر اساس گزارش نهاد‌های ناظر بین المللی، بهای انرژی در انگلیس، دومین قیمت بالا در اروپا برای مشترکان خانگی و بالاترین قیمت برای کاربران صنعتی است.