صنعت غذا امروز از مرحله پایهای عبور کرده و وارد عرصه نوآوری و فناوریهای دانشبنیان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: هدف کنونی فقط تولید غذای سالم نیست، بلکه باید به مرحلهای برسیم که غذا نقش درمانگر ایفا کند؛ غذایی که نهتنها بیماریزا نباشد، بلکه به پیشگیری و درمان بیماریها نیز کمک کند.
اعتباری افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاهها ازجمله بخش کشاورزی، دامپزشکی، سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دانشگاههای علوم پزشکی است و ضروری است، با همافزایی و مشارکت فرآوردهای سالم، ایمن و ملی تولید کنیم.
وی با اشاره به گستره فعالیت صنعت غذا در استان گفت: در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حدود ۹۰۰ کارخانه و کارگاه تولید فرآوردههای غذایی فعال هستند که تمام مراحل تولید آنها تحت نظارت مستقیم و غیرمستقیم کارشناسان مجرب و مسئولان فنی آموزشدیده اجرا میشود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: تمام محصولات تولیدی دارای پروانه بهداشتی و نشان سیب سلامت هستند تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر از کیفیت و سلامت آنها استفاده کنند.
اعتباری گفت: بسیاری از فرآوردههای غذایی تولید اصفهان از استانداردهای بینالمللی برخوردارند و به کشورهای مختلف صادر میشوند.
وی با اشاره به برگزاری همایش ملی صنعت غذا در اصفهان گفت: این همایش فرصتی مغتنم برای ارائه دستاوردها و بررسی چالشهای حوزه صنعت غذاست.
مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیزگفت: بازرسیها به گونهای انجام میشود که از ورود مواد اولیه غیرمجاز و قاچاق جلوگیری و فرآیند ترابری و بستهبندی محصولات مطابق استانداردهای ملی ارزیابی میشود.
مرجان هادیان با اشاره به انتخاب واحدها و محصولات برتر گفت: ۱۸ واحد تولیدی و ۱۸ محصول نمونه بر اساس امتیازات و بررسی چکلیستهای تخصصی انتخاب شده و در مراسم روز جهانی غذا تجلیل میشوند.
در این همایش از فعالان کنترل کیفی و صادرکنندگان برتر تجلیل شد.