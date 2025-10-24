با هدف کمک به مددجویان کمیته امداد
آغاز نصب ۳۰۰ پنل خورشیدی در سرخس
نصب ۳۰۰ پنل خورشیدی با هدف توانمند سازی خانوادههای مددجویان کمیته امداد در سرخس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار شهرستان سرخس دربازدید از سامانه هوشمند خدمات امدادی (سُها) کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۳۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی با ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای خانوادههای تحت حمایت روستایی درحال نصب است.
مجید بیکی افزود: طرح نصب پنلهای خورشیدی، مددجویان را در مسیر توانمندسازی و کاهش وابستگی اقتصادی. قرار میدهد.
وی با اشاره به نقش بنیادین کمیته امداد در حفظ کرامت و تأمین معیشت خانوادههای بیسرپرست گفت: حدود ۷ درصد جمعیت شهرستان سرخس، شامل ۴۲۳۶ خانوار با جمعیت بیش از هشت هزار نفر تحت پوشش کمک های کمیته امداد هستند.