با هدف کمک به مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار شهرستان سرخس دربازدید از سامانه هوشمند خدمات امدادی (سُها) کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۳۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی با ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای خانواده‌های تحت حمایت روستایی درحال نصب است.

مجید بیکی افزود: طرح نصب پنلهای خورشیدی، مددجویان را در مسیر توانمندسازی و کاهش وابستگی اقتصادی. قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نقش بنیادین کمیته امداد در حفظ کرامت و تأمین معیشت خانواده‌های بی‌سرپرست گفت: حدود ۷ درصد جمعیت شهرستان سرخس، شامل ۴۲۳۶ خانوار با جمعیت بیش از هشت هزار نفر تحت پوشش کمک های کمیته امداد هستند.