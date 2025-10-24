به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس هیات ورزش‌های همگانی شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، نخستین سایت صخره نوردی این شهرستان در کنار همایش پیاده روی خانوادگی افتتاح شد.

زارع افزود: در این همایش شرکت کنندگان فاصله سه کیلومتری مسجد جامع شهر بانش تا ارتفاعات آن را پیاده طی کردند.

در پایان این برنامه ورزشی به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.