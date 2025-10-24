پخش زنده
امام جمعه پلدشت گفت: معاملهای که ترامپ ادعا میکند معامله نیست، تحمیل است و ملت ایران زیر بار تحمیل نمیرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه پلدشت ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز با اشاره به اینکه این هفته باز هم شاهد دروغهای ترامپ و پاسخهای رهبر انقلاب بهدروغ ترامپ بودیم، افزود: ترامپ گفته ما با تروریسم میجنگیم؛ رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود فرمودهاند، تروریست آمریکاست! در جنگ دو سالهٔ غزه ۷۰ هزار نفر را کشتند، در جنگ ۱۲ روزه در ایران علاوه بر کشتار بیش از هزار نفراز مردم دانشمندان ما را ترور کردند.
حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: تحریمهای ثانویهای که چند سال است آمریکا اعمال میکند بر علیه ملت ایران و ادعای ترامپ مبنی بر اینکه من طرفدار مردم ایران هستم کذب است.
وی گفت: معاملهای که ترامپ ادعا میکند معامله نیست، تحمیل است و ملت ایران زیر بار تحمیل نمیرود.
امام جمعه پلدشت ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب سلامالله علیها و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب کبری (سلامالله علیها) محبوب پیامبر اکرم (صلیالله علیه و آله و سلم) و نور چشم امیرالمؤمنین و حضرت زهرا (علیهماالسلام) و بانوی بزرگواری که در اوج مشقت و مصیبت، مراقبت و حمایت از بیماران و اسرای کربلا را بر عهده گرفت.
حجت الاسلام جمشیدی گفت: حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت است و بهاینعلت، روز تولد آن حضرت به نام روز پرستار نامگذاری شده است که پرستاران ما با الگوگیری از آن حضرت، تمامی لحظات زندگی خود را صرف نگهداری از بیماران میکنند و تسکیندهنده درد و رنج بیماران هستند
وی تصریح کرد: حضرت زینب (س) در تمام زمینهها الگو هستند و حضور فعال ایشان در جامعه نشان میدهد که یک بانوی مسلمان میتواند در همه عرصهها حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشد.